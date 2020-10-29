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مع نهاية الجولة الثانية.. الحزم يتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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مع نهاية الجولة الثانية.. الحزم يتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تمسك نادي الحزم بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، مع نهاية الجولة الثانية من المسابقة، بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف على الطائي، فيما تمكن النهضة والخليج والجبلين من التغلب على البكيرية والنجوم وجدة على التوالي، وتعادل الشعلة ونجران بهدف لمثله.
فعلى أرض ملعب نادي النهضة، تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف مبكر في شباك البكيرية عن طريق مامادو سرور في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق بندر الشمري في الدقيقة 13، فيما أضاف سعد بن علي الهدف الثاني للبكيرية في الدقيقة 24، ليعود أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مامادو سرور من ركلة الجزاء عند الدقيقة 27، ليحسم جاسم الحمدان النتيجة لفريق النهضة بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 89، لينتهي اللقاء 3 ـ 2.
وتغلب الخليج الذي حل ضيفاً على النجوم في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل الشعلة ونجران بهدف لمثله.
وتغلب الحزم على ملعبه بمحافظة الرس على الطائي بنتيجة 3 ـ 1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما استمر الطائي في المركز الـ 17 بدون نقاط.
وفي المواجهة الأخيرة تمكن نادي الجبلين من قلب تأخره بهدف من مضيفه نادي جدة، إلى فوز 2 ـ 1 رافعاً رصيده إلى ست نقاط في مركز الوصافة بفارق الأهداف عن الحزم.

مع نهاية الجولة الثانية.. الحزم يتصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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