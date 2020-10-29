"بنيان" تسلم وحدتين سكنيتين لأيتام مهد الذهب

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ضمن مشروع "فرحة نصنعها مع شركائنا"

سلمت جمعية بنيان الخيرية، وحدتين سكنيتين لأيتام في محافظة المهد، وذلك ضمن مشروع "فرحة نصنعها مع شركائنا".

جاء ذلك برعاية محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي ومدير فرع الإسكان بالمدينة المهندس أحمد بكري وحضور أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن العوفي ومساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة فالح العنزي.



بدورهم عبّر الأيتام المستفيدون، عن فرحتهم بهذه المناسبة وشكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الرعاية والدعم للمحتاجين وخاصة الأيتام في شتى مناطق المملكة.