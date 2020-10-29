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جمعية "إنسان" تؤمن كسوة الشتاء لأكثر من 39 ألف مستفيد

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جمعية "إنسان" تؤمن كسوة الشتاء لأكثر من 39 ألف مستفيد جمعية "إنسان" تؤمن كسوة الشتاء لأكثر من 39 ألف مستفيد
بمبلغ تجاوز 7.800 مليون ريال

جمعية

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، حملة كسوة الشتاء لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في 20 فرعًا في الرياض.

واستهدفت الجمعية مبلغ (7.831.200) ريال، لتوفير الكسوة لعدد (39.156) مستفيدًا ومستفيدة، بمعدل 200 ريال لكل فرد.

ويتم إيداع المبالغ المخصصة لكسوة الشتاء عبر تغذية حسابات الأسر البنكية حفظًا لكرامتهم.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو عبر المتجر الإلكتروني، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بقيمة كسوة الشتاء.

يذكر أن الجمعية تحرص منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم.

ومن بين هذه النفقات برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًّا مع بداية دخول فصل الشتاء، للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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