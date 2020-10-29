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نحو 65 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير

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نحو 65 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير نحو 65 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير
لشهر محرم من عام 1442هـ

نحو 65 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من عام 1442هـ، بمبلغ 6477171 ريالاً.

وتتمثل في مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3367866 ريالًا للطلاب، و3109305 ريالات للطالبات.

وكانت إدارة الشؤون المالية، بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، أتمّت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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