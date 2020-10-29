بنك التنمية الاجتماعية يكشف عن نتائجه للربع الثالث للعام 2020

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بتمويل 3 مليارات ريال لـ60 ألف مستفيد وبنسبة نمو 68%

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي 2020م، وما تم اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر.

وتجاوز عدد المستفيدين 60 ألف مستفيد، وبتمويل فاق الثلاثة مليارات ريال، وبنسبة نمو بلغت 68% عن الربع المماثل للعام الماضي 2019م.

وأفصح البنك في جانب دعمه لقطاع المنشآت للربع الثالث للعام الحالي 2020م، عن اعتماده تمويل 723 منشأة بقيمة 1.5 مليار ريال، ويظهر التقرير نسبة النمو في قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة بلغت 574% عن الربع المماثل لعام 2019م.

كما موّل البنك أكثر من ثمانية آلاف أسرة منتجة بقيمة تمويل بلغت 94 مليون ريال، بنسبة نمو 177% عن الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتج نفاذ للعمل الحر، وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، فقد اعتمد البنك تمويل أكثر من 24 ألف مستفيد بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال، تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.

وعلى صعيد برامج التمويل الاجتماعي، موّل البنك أكثر من 23 ألف مستفيد بـ 1.2 مليار ريال، شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم، وكنف المخصص لدعم السيدات؛ حيث موّل البنك من خلال هذا المنتج 1270 سيدة بقيمة تجاوزت الـ37 مليون ريال.

كما يحرص بنك التنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز وتشجيع ثقافة الادخار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ حيث بلغ عدد مشتركي برنامج زود الادخاري للأفراد والأسر المنتجة خلال الربع الثالث 2020 أكثر من 14.5 ألف مشترك، بنسبة نمو 19% عن الربع المماثل في عام 2019م، ليصل عدد مشتركي برنامج زود الادخاري لـ50 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثالث 2020، بمجموع مدخرات فاقت الـ140 مليون ريال.

ويقدم بنك التنمية إلى جانب خدماته التمويلية عددًا من الخدمات غير المالية بهدف تنمية أفراد المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والخدمات.

ودشّن البنك أحد أبرز الفعاليات التنموية لدعم وتحفيز الأسر المنتجة تمثّلت بفاعلية (90 منتجًا بأيدٍ سعودية)، ضمن مساهمات البنك للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني التسعين، بمنتجات مهنية وحرفية ونوعية أنتجت وصُنّعت بأيادٍ سعودية.

كما تم توقيع 13 اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي الصغر من مختلف مناطق المملكة، بقيمة بلغت 20 مليون ريال، لتقديم التمويل وبناء القدرات والتدريب وإنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.

وقد شارك بهذه الفعالية أكثر من 140 أسرة منتجة، بالإضافة إلى مشاركة البنك في 11 فعالية، مكّن من خلالها أكثر من 80 منفذ بيع للأسر المنتجة؛ كمهرجان التمور ببريدة والقويعية، ومهرجان الرمان بالباحة، وغيرها من الفعاليات بمختلف مناطق المملكة.

كما قام البنك بتوقيع ثماني اتفاقيات مع علامات تجارية، ضمن برنامج الامتياز التجاري للراغبين في الاستفادة من تلك العلامات التي ثبت نجاحها في السوق وتتمتع بنسب ربحية عالية ونسب مخاطرة منخفضة، بمنحهم حق الامتياز من مانح الامتياز الذي يملك حق تشغيل الأنظمة لاستعمال اسمه التجاري.

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية على توفير أفضل خدمات وبرامج التمويل والدعم والتمكين لعملائه، وإشراكهم في مسيرة التنمية والعطاء ومد جسور النماء، بالتعاون مع الشركاء بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، بما يحقق الوصول والاستدامة ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة في رؤيتها الطموحة 2030.