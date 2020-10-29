كورونا في الأردن: 3443 إصابة جديدة و40 وفاة

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خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية

سجلت الأردن 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1260 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 740 حالة.فيروس كورونا الجديد