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"الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح

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"الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح "الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح
نوه بدور المملكة القيادي في إدارة تحالف "الأوبك"

شارك المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان افتراضياً في منتدى "النفط والغاز"، مناقشاً مع مجموعة من الخبراء دور تحالف أوبك في العقد الحالي 2020، والتحديات التي تواجه هذا التحالف، ودور جائحة كورونا في التأثير في الوصول إلى ذروة الطلب على النفط، أم أنها ذات تأثير مؤقت.

وأوضح الدكتور الصبان أن الدور القيادي للمملكة في إدارة أمور تحالف أوبك والوصول به إلى بر الأمان، سيتحقق بإذن الله".

وأبان الصبان أن سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن يتم تصحيحها من أجل عدم تحويل عبء مواجهة تغير المناخ الاقتصادي إلى الدول المصدرة للنفط، ولا بد وكما نادى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تكون هنالك شمولية بحيث لا تقتصر المواجهة على ثاني أكسي الكربون فقط، وإنما جميع غازات الاحتباس الحراري وفي جميع القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع الطاقة فقط".

واختتم: " والدول النفطية الأخرى مستعدة لتحمل نصيبها العادل فقط، ولا تقبل اتجاه بعض الدول المستهلكة للنفط بالتحيز ضده وبصورة مكشوفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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