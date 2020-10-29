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"التحلية والري" توقّعان اتفاقية تعاون في الخدمات الهندسية والفنية

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لتقديم الاستشارات بمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة "سكادا"

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري، اتفاقية تعاون مشترك تتيح لـ"الري" الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها "التحلية" في مجال الخدمات الفنية والاستشارية من خلال كوادرها البشرية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقًا لأعلى المعايير.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك؛ تقديم الاستشارات الهندسية والتوصيات الفنية لمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم "سكادا" بالمؤسسة العامة للريّ.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جهود "التحلية" إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة بقطاع المياه ولدعم المتطلبات وتلبية الاحتياجات الفنية والاستشارية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة بشكل عام، وفي سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين التحلية والري، وتطويرًا لآفاق التعاون مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتعزيز هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستفيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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