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العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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