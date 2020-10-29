مزاد السليمي للإبل بحائل يدعم 20 أسرة منتجة ويخصص 8 مخيمات ضيافة

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تم تسجيل 20 مشاركًا حتى الآن.. وعربة صحية متكاملة طوال أيامه

كشف نائب المشرف العام على مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل)، سالم التميمي؛ أن المزاد سيكون أحد أهم الروافد الاقتصادية للمحافظة وأحد أهم ركائز الدعم لأبناء المحافظة، سواء ملاك إبل أو أسرًا منتجة أو شبابًا عاملًا في التجارة في أنشطتها المختلفة.

وأضاف التميمي: أن اللجنة وفرت عشرين مخيمًا للأسر المنتجة المشاركة في المزاد، فيما خصصت أربعة مواقع بمساحات كبيرة لمطاعم تم حجزها بالكامل، وأحدها مطعم جميع طاقم العمل فيه سعوديون، وعن الفعاليات التي ستقام على هامش المزاد.

أشار "التميمي" إلى أن هناك فعاليات "مشاة حائل"، و"الهايكنج"، و"مسابقة مزاين الحيران بالإنتاج والمشترى والعرض للإبل المشاركة"، مبيناً أن الإقبال متزايد من قبل ملاك الإبل بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأيضاً من خارج نطاق المحافظة؛ لما لها من منافع كثيرة في رفع أسعار الإبل في البيع والمشترى.

وأكد نائب المشرف العام أن 12 مشاركاً تم تسجيلهم حتى اليوم الخميس 12/ 3/ 1442هـ في مسابقة مزاين الحيران التي ستقام الخميس والجمعة المقبلين، فيما لايزال التسجيل قائمًا لاستقبال المشاركين في العرض والمسابقات والسوق من ملاك الإبل.

وأردف: أن عربة صحية متكاملة ستتوفر طيلة المزاد، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، فيما حددت اللجنة يومين لحملة تبرع بالدم.

وشدّد "التميمي" على أهل المضايف من أبناء المحافظة الحرص على حفظ النعمة والتواصل مع جمعية حفظ النعمة التي ستشارك في المزاد طيلة أيامه.

وعن مضايف أبناء المحافظة: أشار سالم التميمي أن هناك ثمانية مخيمات للأهالي من داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وأن اللجنة وبتوجيه من رئيسها عبيد حمّاد الحربي قد ألزمت جميع المسؤولين عن المخيمات بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي من أبرزها أن تكون المسافة بين مضيف وآخر لا تقل عن 400 متر، وأن تكون مسافة لا تقل عن متر بين المقاعد داخل كل مضيف.