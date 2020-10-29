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"الحج" تعقد لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبيها

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"الحج" تعقد لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبيها "الحج" تعقد لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبيها
بهدف رفع مستوى المهنية لديهم والتعريف بالأنظمة المرتبطة

نظّمت وزارة الحج والعمرة اليوم، لقاءً تعريفيًّا بأنظمة العمرة والحجز المركزي لمنسوبي الوزارة بهدف رفع مستوى المهنية لدى الموظفين والتعريف بالأنظمة المرتبطة كافة بوزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع الحضور على أهم الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني للعمرة أبرزها تأهيل المشغلين في قطاع العمرة وأنظمة إصدار التأشيرات ونظام الاستعداد المسبق وأنظمة الرقابة الإلكترونية، إضافة إلى نظام معاملات وطلبات شركات العمرة.

وقدم مدير مشروع العمرة بوزارة الحج والعمرة، أحمد الجعيد، شرحًا تفصيليًّا عن أبرز النقاط التي يجب على الموظف الاطلاع عليها بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والجهات العاملة مع الوزارة.

وقال "الجعيد": إن المسار الإلكتروني للعمرة أخذ بالحسبان حفظ وسلامة المعتمرين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية والمحافظة على التباعد المكاني والالتزام بتعليمات قائد الفوج لمنع تفشي المستجد، إضافة إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية لضمان توفير الأجواء الروحانية والأماكن لضيوف الرحمن.

وقدم نبذة عن مشروع الحجز المركزي الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته بأداء النسك حتى عودته سالمًا إلى وطنه.

وذكر أن الوزارة تعمل على تطوير محرك الحجز المركزي للحج والعمرة بشكل مستمر لتمكين جميع مزودي الخدمة من إدارة مخزون الخدمات وإدارة عقودهم مع الكيانات الخدمية الأخرى، وتقديم عروضهم عبر منصات السفر العالمية والمحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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