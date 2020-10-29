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"منشآت" تنظم جلسة حوارية في إنترنت الأشياء والأمن السيبراني

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"منشآت" تنظم جلسة حوارية في إنترنت الأشياء والأمن السيبراني "منشآت" تنظم جلسة حوارية في إنترنت الأشياء والأمن السيبراني
بمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التقنية

نظم مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في الرياض اليوم، جلسة حوارية بعنوان "إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وتناولت الجلسة أهمية مجالات المركز والفرص التي تفتحها هذه التقنيات لرواد الأعمال في السوق السعودي، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التقنية الدكتور نواف الحوشان، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات الدكتور وليد الصالح.

وركزت الجلسة أبرز المفاهيم الحديثة والمستقبلية في مجال إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لقطاع الأعمال والتقنية في المملكة، فيما تم استعراض نبذة عن بعض المشاريع الناشئة المتواجدة في مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبعض التقنيات الموجودة في مركز ذكاء.

وتم استعراض دور مركز ذكاء في تقديم خدمات متنوعة من برامج تدريبية واستشارية وتحديات جماعية لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأيضاً دعم المشاريع الناشئة وبناء المهارات التقنيّة لتجهيز ورفع كفاءة رأس المال البشري.

جدير بالذكر أن مركز ذكاء يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات؛ منها مكتبة ذكاء التي تقدّم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.منشآت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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