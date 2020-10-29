أخبار عاجلة

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "" و"بايدن" على فلوريدا؟

Print
يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟ يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "" و"بايدن" على فلوريدا؟
الأول يحشد أنصاره في الهواء الطلق .. والثاني يتحدث لمؤيديه بسياراتهم

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين

يحشد الرئيس دونالد ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم (الخميس)، المؤيدين في ساحة المعركة بولاية فلوريدا، ويزوران المدينة نفسها بفارق ساعات ويعرضان نهجهما المتباين تجاه جائحة المستجد.

وسينظم "ترامب" مسيرة في الهواء الطلق في تامبا؛ حيث يحتشد الآلاف من الناس معًا في تجمعات، مع تجنب العديد منهم ارتداء الكمامات على الرغم من توصيات الصحة العامة.

في المقابل سيعقد "بايدن" مسيرة في وقت لاحق في تامبا؛ حيث سيبقى الحاضرون في سياراتهم، وسوف يستضيف حدثًا مشابهًا في وقت سابق اليوم في مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، وفقاً لـ"رويترز".

وتعد الولاية التي حصلت على 29 صوتًا انتخابيًّا في المجمع الانتخابي، جائزة كبرى في انتخابات الثلاثاء المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز – إبسوس"، نُشر أمس، أن "ترامب" انتقل بشكل أساسي إلى علاقة مع "بايدن" في فلوريدا، حيث قال 49 في المئة إنهم سيصوتون لـ"بايدن" و47 في المئة للرئيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

قبل الأمتار الأخيرة في انتخابات أمريكا.. ما مواقف ترامب من المنطقة؟

قبل الأمتار الأخيرة في انتخابات أمريكا.. ما مواقف ترامب من المنطقة؟

شبكة عيون الإخبارية