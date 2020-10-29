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الأول يحشد أنصاره في الهواء الطلق .. والثاني يتحدث لمؤيديه بسياراتهم

يحشد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم (الخميس)، المؤيدين في ساحة المعركة بولاية فلوريدا، ويزوران المدينة نفسها بفارق ساعات ويعرضان نهجهما المتباين تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسينظم "ترامب" مسيرة في الهواء الطلق في تامبا؛ حيث يحتشد الآلاف من الناس معًا في تجمعات، مع تجنب العديد منهم ارتداء الكمامات على الرغم من توصيات الصحة العامة.

في المقابل سيعقد "بايدن" مسيرة في وقت لاحق في تامبا؛ حيث سيبقى الحاضرون في سياراتهم، وسوف يستضيف حدثًا مشابهًا في وقت سابق اليوم في مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، وفقاً لـ"رويترز".

وتعد الولاية التي حصلت على 29 صوتًا انتخابيًّا في المجمع الانتخابي، جائزة كبرى في انتخابات الثلاثاء المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز – إبسوس"، نُشر أمس، أن "ترامب" انتقل بشكل أساسي إلى علاقة مع "بايدن" في فلوريدا، حيث قال 49 في المئة إنهم سيصوتون لـ"بايدن" و47 في المئة للرئيس.