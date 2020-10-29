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بالصور.. "وقيحة" مخزون المياه الذي لا يجفّ منذ قرون

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تصاعد المطالبات بتطويرها لتصبح معلمًا سياحيًا جديدًا

بالصور..

على الرغم من تعرض الجزيرة العربية لجفاف في العقود الماضية، إلا أن "وقيحة" لم تجف.
وذكر كبار السن أن "وقيحة" لم تتعرض للجفاف منذ أن عرفها البشر؛ لتصبح من أشهر مخزون المياه في الحجاز .
وتتزايد المطالب بتطويرها؛ لتصبح معلمًا سياحيًا جديدًا في قلب محافظة وادي الفرع.

وتقع "وقيحة" في منتزه الفيفا الشهير بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، ويوجد طريق صحراوي يربط وقيحة بطريق الفيفا الرئيس، وتعد الفاصل بين المنتزه والجبال الجنوبية التي تنطلق روافدها لمليح ثم الوادي الكبير للمحافظة.

وطالب العديد من المهتمين في السياحة بتطويرها والاهتمام بها لكونها شهدت انهيارات جبلية في السنوات الماضية، وذلك للمحافظة عليها وحماية تاريخها الكبير والاستفادة من مياه "وقيحة" في الغطاء النباتي والشلالات التي يسهل تنفيذها حول هذه المياه.

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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