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بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا

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بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية

بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية نيجيريا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام بالكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مع توزيع النظارات الطبية والأدوية للمستفيدين من العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود في منطقتي كانو وبوشي.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

بالصور.. مركز الملك سلمان يطلق حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى في نيجيريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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