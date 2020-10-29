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تحقيق عاجل في واقعة تهديد مدرسة بـ"فضح" الطلاب بسبب المصروفات في الشرقية

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تحقيق عاجل في واقعة تهديد مدرسة بـ"فضح" الطلاب بسبب المصروفات في الشرقية تحقيق عاجل في واقعة تهديد مدرسة بـ"فضح" الطلاب بسبب المصروفات في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:04 م الخميس 29 أكتوبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه جرى فتح تحقيق عاجل في واقعة نشر المسئولين بمدرسة "عمرو بن العاص" الرسمية للغات بالعاشر من رمضان، تحذيرًا لأولياء الأمور بشأن نشر أسماء أبنائهم الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى حذف المنشور من الصفحة الرسمية للمدرسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويجري التحقيق ومحاسبة المخطئين، منوهًا إلى أن ما حدث تصرف مرفوض شكلًا وموضعًا.

كان عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة "عمرو بن العاص" الرسمية للغات بالعاشر من رمضان، اشتكوا من منشور المدرسة بشأن "فضح" أبنائهم من خلال نشر أسمائهم على صفحة المدرسة لعدم سداد المصروفات.

وتضمن منشور المدرسة: "على السادة أولياء الأمور سرعة دفع المصروفات المدرسية، لأننا سوف نقوم بنشر أسماء الطلاب الذين لم يسددوا على صفحة المدرسة على الفيسبوك".

ونشرت المدرسة خطابًا مرسلًا من وزارة التربية والتعليم للمديريات خاصًا بإجراءات عدم سداد المصروفات في المدارس التجريبية.

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