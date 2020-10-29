أمانة جدة تغلق 9 مطاعم ومقاهٍ مخالفة للائحة الإجراءات الوقائية

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المطيري يؤكد استمرار الجولات الرقابية لجميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات الأمنية تسعة مطاعم ومقاهٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وغير ملتزمة بلائحة الحد من التجمعات والتباعد الجسدي خلال أزمة كورونا، كما ضبطت مطعمًا يقدم المعسلات في ظل استمرار قرار منعها خلال الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، بجانب مخالفتها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينًا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.

وأضاف وكيل الأمين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الجولات والمهام الرقابية لتشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية تجنبًا للعقوبات والغرامات.