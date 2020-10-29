خبراء يحذرون: تعبك غير المبرّر قد يكون علامة على الإصابة بـ"كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

70 % من مرضى "كوفيد-19" يعانون ضعفًا وخمولًا أثناء الإصابة

اعتبر خبراء أن التعب غير المبرر قد يكشف احتمال التعرض لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع Medical News Today الطبي، يعدّ التعب أحد أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعًا لفيروس "كورونا".

وقال الموقع: ما يقرب من 70% من جميع مرضى "كوفيد-19"، يعانون نوعًا من التعب أثناء الإصابة، وقد تشعر بالضعف أو الخمول بشكل خاص، مع نقص عام في الطاقة.

وأضاف، بحسب ما تنقله صحيفة "إكسبرس"، أنه في بعض الحالات، قد يكون ذلك هو أول أعراض فيروس "كورونا".

وأردف الموقع: بمجرد إصابة الشخص بفيروس "كورونا"، قد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، ويبدو أن متوسط فترة الحضانة من خمسة إلى ستة أيام تقريبًا.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) إلى أن الشخص المصاب بـ"كوفيد-19" يمكن أن يعاني من مجموعة واسعة من الأعراض، بما فيها السعال الجاف غالبًا وضيق التنفس، وقد يكون لديهم أيضًا مزيجًا من اثنين على الأقل من الأعراض التالية "حمى، قشعريرة، آلام في العضلات، صداع، التهاب في الحلق، إرهاق".

وأوضح الموقع أنه لمجرد أنك تشعر بالتعب غير المعتاد؛ فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس "كورونا"؛ حيث قد يكون سبب الإرهاق هو قلة النوم، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، أو الإجهاد، أو حتى تناول بعض الأدوية.

وتعدّ الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق، من أكثر أعراض فيروس "كورونا" شيوعًا.

وأبلغ بعض المرضى عن التهاب الحلق والصداع وحتى الفواق، بالإضافة إلى العلامات الأكثر شيوعًا.

فيروس كورونا الجديد