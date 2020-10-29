أخبار عاجلة

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. محادثات بين الجيشين الأمريكي والصيني لتخفيف الاحتقان

Print
بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. محادثات بين الجيشين الأمريكي والصيني لتخفيف الاحتقان بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. محادثات بين الجيشين الأمريكي والصيني لتخفيف الاحتقان
"إسبر" نفى صحة تقارير عن عزم واشنطن مهاجمة بكين

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. محادثات بين الجيشين الأمريكي والصيني لتخفيف الاحتقان

أجرى قادة الجيشين الصيني والأمريكي محادثات بشأن اتصالات الأزمات هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات بين القوتين العسكريتين العظميين هذا العام في بحر الصين الجنوبي، حيث نفت الولايات المتحدة تقريرًا عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن الجيشين الصيني والأمريكي عقدا اجتماعًا عبر الفيديو حول الاتصالات في الأزمات يومي 28 و 29 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر نفى خلال الاجتماع تقريرًا إعلاميًا عن دراسة الولايات المتحدة لخطة لمهاجمة الجزر الصينية والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي باستخدام طائرة دون طيار من طراز "إ مكيو -9"، في حال لم تكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية مواتية للرئيس دونالد .

وبين "تشيان" أن الولايات المتحدة أكدت أنها ليس لديها نية لخلق أزمة عسكرية مع الصينيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار المتحدث إلى أن الجيشين سيتبادلان الآراء عبر مؤتمرات الفيديو حول المساعدات الإنسانية في منتصف نوفمبر وحول الأمن البحري قبل نهاية العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

قبل الأمتار الأخيرة في انتخابات أمريكا.. ما مواقف ترامب من المنطقة؟

قبل الأمتار الأخيرة في انتخابات أمريكا.. ما مواقف ترامب من المنطقة؟

يحافظ على قدرته التنافسية بها.. هل تقلب الولايات المتأرجحة نتائج الاستطلاعات لصالح "ترامب"؟

يحافظ على قدرته التنافسية بها.. هل تقلب الولايات المتأرجحة نتائج الاستطلاعات لصالح "ترامب"؟

يحافظ على قدرته التنافسية بها.. هل تقلب الولايات المتأرجحة نتائج الاستطلاعات لصالح "ترامب"؟

يحافظ على قدرته التنافسية بها.. هل تقلب الولايات المتأرجحة نتائج الاستطلاعات لصالح "ترامب"؟

شبكة عيون الإخبارية