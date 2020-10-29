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صحيفة "أرجنتينية": "مارتينيز" كان بطل الرواية بهدف قاتل لفريقه

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صحيفة "أرجنتينية": "مارتينيز" كان بطل الرواية بهدف قاتل لفريقه صحيفة "أرجنتينية": "مارتينيز" كان بطل الرواية بهدف قاتل لفريقه

صحيفة

تغنّت صحيفة "ambito" الأرجنتينية بنجاح اللاعب بيتي مارتينيز محترف النصر في قيادة فريقه الحالي نحو المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلب فريقه على الأهلي.

وكان فريق النصر قد تغلب على الأهلي في مباراة الدور قبل النهائي بهدفين لهدف صعد بهما لملاقاة الهلال في المباراة النهائية، حيث كان اللاعب مارتينيز هو صاحب الهدف من تمريرة سحرية لعبدالرزاق حمدالله .

واسترسلت الصحيفة في عبارات الإطراء بحق اللاعب والهدف الذي وصفته بهدف الذهب والهدف القاتل، كما تحدثت عن اللاعب بأنه كان بطل الرواية في إشارة لسعادة النصراويين التي رسمها بهدفه القاتل .النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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