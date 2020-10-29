أخبار عاجلة

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يستوى فيها العمد والخطأ.. تحديد قائمة بالمواد المحظورة بـ"مهرجان الصقور"

Print
يستوى فيها العمد والخطأ.. تحديد قائمة بالمواد المحظورة بـ"مهرجان الصقور" يستوى فيها العمد والخطأ.. تحديد قائمة بالمواد المحظورة بـ"مهرجان الصقور"
يتحمّل المشارك المسؤولية الكاملة حال وجودها أو نواتجها الأيضية أو آثرها بالعينات

يستوى فيها العمد والخطأ.. تحديد قائمة بالمواد المحظورة بـ

أعلن نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للنسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر انطلاقه في 28 من نوفمبر المقبل، قائمة المحظورات المطبقة في سباقاته.

وحدد النادي تطبيق لائحة المحظورات والمواد المحظورة المنشورة في الموقع الرسمي، ضمن عدة نطاقات تشمل: "المشارك، ووكيل المشارك، والصقر المشارك، وكل من له علاقة بالسباق، أو صلاحية الدخول لأماكن السباق".

وشدد نادي الصقور السعودي على أهمية التزام المشارك بعدم إدخال أي مواد محظورة إلى جسم الصقر، مع تحمله المسؤولية الكاملة حال وجودها أو وجود نواتجها الأيضية أو الآثار الداعية عليها في العينات التي تؤخذ من الصقور، موضحاً أن ظهورها يعد سبباً كافياً لثبوت المخالفة على المشارك ويستوي في ذلك عما إذا كان ظهورها عن طريق العمد أو الخطأ أو الإهمال.

ويحق لنادي الصقور السعودي في أي وقت ووفقاً لتقديره المطلق اتخاذ وتطبيق الإجراءات والجزاءات التي يراها مناسبة، لذا على المشارك أن يلتزم بالسماح للجهة المعينة من قبل النادي بسحب العينات اللازمة لإجراء الاختبارات المقررة في سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسختها الثالثة؛ للكشف عن استخدام المواد المحظورة في أي وقت تُحدده، مع التأكيد على أن القرارات الصادرة بشأن هذه اللائحة نافذة ونهائية.

وحدد المهرجان مخالفات لائحة المهرجان، عند اعتراف المشارك أو تنازله عن إجراء التحليل للكشف عن المواد المحظورة بعد سحب العينات من الصقر المشارك في السباق، أو رفضه أو تهربه من إجراء ذلك، أو في حال تقسيم العينات المسحوبة لعينتين وكانت إحداهما إيجابية، أو عند حيازة المشارك لأي من المواد الواردة في قائمة "لائحة المحظورات"، أو الاتجار بها أو محاولة الاتجار بها، أو أي من المواد المساعدة على القيام بالطرق المحظورة، أو إعطاء الصقر المشارك أي مواد محظورة في أي وقت قبل أو خلال فترة السباق.

ويأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ضمن إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، ودعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة، وما يرتبط بها من قيم وعادات أصيلة.نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

شبكة عيون الإخبارية