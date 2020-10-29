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لتخفيف معاناة السفر.. فريق استشاري من "صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بميسان

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لتخفيف معاناة السفر.. فريق استشاري من "صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بميسان لتخفيف معاناة السفر.. فريق استشاري من "صحة الطائف" يُجري 5 عمليات بميسان
استئصال مرارة وكشف على حالات بعضها باطنة والزيارات دورية للمستشفيات الطرفية

لتخفيف معاناة السفر.. فريق استشاري من

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار لاستئصال مرارة، خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان.

وقام الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، بالكشف على عدد من المراجعين للمستشفى ومتابعة حالاتهم، ومن ضمنها حالات أمراض الباطنة.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات؛ بما يسهل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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