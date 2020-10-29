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القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة

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القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة
شرطة مكة: نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج

القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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