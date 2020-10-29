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المحافظ العقارية: نجاح مزاد أرض لافيستا الدمام بقيمة تجاوزت 65 مليون ريال

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المحافظ العقارية: نجاح مزاد أرض لافيستا الدمام بقيمة تجاوزت 65 مليون ريال المحافظ العقارية: نجاح مزاد أرض لافيستا الدمام بقيمة تجاوزت 65 مليون ريال
بحضور أكثر من 40 مستثمرًا ومطورًا عقاريًّا يمثلون 12 تكتلًا عقاريًّا

المحافظ العقارية: نجاح مزاد أرض لافيستا الدمام بقيمة تجاوزت 65 مليون ريال

توافدت طلائع المستثمرين على فندق كمبينسكي العثمان بالخبر، عصر يوم أمس الأربعاء؛ لحضور مزاد أرض لافيستا الدمام، والمنظم من قِبَل شركة المحافظ العقارية المسوق الرسمي لأرض "لافيستا الدمام" من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وقد شهد المزاد قبيل انطلاقه، حضورًا لافتًا من المستثمرين والمطورين العقاريين؛ حيث بلغ عددهم أكثر من 40 مستثمرًا يمثلون 12 تكتلًا عقاريًّا؛ مما كان له أبلغ الأثر في نجاح المزاد بقيمة تجاوزت 65 مليون ريال.

ويعزو عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، نجاح المزاد والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- لعدة عوامل أبرزها:

- الإقبال المبكر على المزاد قبل بدايته؛ حيث تسلمت المحافظ العقارية 10 شيكات مصدقة؛ وذلك قبل 10 أيام من انطلاق المزاد؛ مما يشير إلى قوة السوق العقاري في المملكة العربية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ كونه يتمتع بالفرص الرائعة، التي تجذب فئات متنوعة من المستثمرين، والذين يتمتعون بكفاءة عالية في تقييم الفرص الاستثمارية، واستغلالها بالشكل الأمثل.

إضافة لدور لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في هذا الصدد، والمتمثل في المتابعة الحثيثة، والمستمرة ودعم كل ما يحقق تعظيم الربحية للمستثمرين.

وأيضًا لما تتمتع به أرض لافيستا الدمام من فرصة استثمارية مميزة، وبموقع استراتيجي فريد على كورنيش الدمام، تتوفر بها كل المميزات والمقومات لفتح آفاق استثمارية خلاقة بمساحة مثالية قدرها 17.950 مترًا مربعًا، وعلى مقربة من مجموعة من أبرز مراكز التسوق ومعالم الدمام الشهيرة.

وأضاف "السيف" أن إدارة التسويق والمبيعات: حرصت على إيصال هذه الفرصة الاستثمارية، إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمطورين، في السوق المحلي والخليجي، عبر حملة ترويجية شاملة ومتنوعة الوسائل، لم تقتصر على الإعلانات الترويجية فقط؛ بل شملت تقديم الدعوات الشخصية، والزيارات الميدانية للشركات المستهدفة، وغيرها من الوسائل.

من جانب آخر أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية والدور الفعال الذي قام به المسوق العقاري، في طريقة عرض الفرص الاستثمارية، بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكل التفاصيل والأرقام والبيانات العقارية، وتقديم السيناريوهات المتنوعة، لاستغلال أرض لافيستا الدمام، والتي تشمل تطوير مول تجاري متكامل الخدمات، أو ستريب مول بواجهة فريدة، أو برج سكني تجاري فاخر يطل على الخليج العربي.شركة المحافظ العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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