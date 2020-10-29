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بأعلى المعايير.. جامعة جازان تدرّب 5 آلاف معلم على التعليم الإلكتروني

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بأعلى المعايير.. جامعة جازان تدرّب 5 آلاف معلم على التعليم الإلكتروني بأعلى المعايير.. جامعة جازان تدرّب 5 آلاف معلم على التعليم الإلكتروني
لإثراء التجربة بكوادر مؤهلة ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العلمية

بأعلى المعايير.. جامعة جازان تدرّب 5 آلاف معلم على التعليم الإلكتروني

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة تواصل أداء دورها ورسالتها في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، مضيفاً أن الجامعة تفخر بمشاركتها في دعم وإثراء تجربة المملكة في التعليم الإلكتروني الذي أشادت به 6 منظمات وجهات عالمية عبر دراستين أكدتا تميز وقوة التجربة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان من تدريب ما يزيد على 5000 معلم ومعلمة من منسوبي إدارتي تعليم جازان وصبيا، وذلك في ضوء مبادرة الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشار عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن الجامعة تعتمد أعلى المعايير دولياً في مجالات التدريب الإلكتروني بكوادر مؤهلة ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العلمية في مجال التعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور "غاشم" أن البرامج التدريبية تضمنت مجموعة من الحقائب التدريبية التي قدّمت للمتدربين وتنوعت في موضوعاتها التي غطت جوانب ومهارات تدريبية في التعليم الإلكتروني الناجح، منها التدريب على مهارات التدريس عن بعد، ومهارات استخدام Microsoft Teams، إضافة إلى مهارات التقويم الإلكتروني الناجح من خلال الأسس والأدوات والتطبيقات.

وبيّن الدكتور "غاشم" أن العمادة منحت شهادات حضور إلكترونية لجميع المعلمين والمعلمات الذين تلقوا التدريب، مؤكداً حرص العمادة مستقبلاً على التوسع لتقديم مثل هذه المبادرات.جامعة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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