أخبار عاجلة

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في "الأمن السيبراني"

Print
إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في "الأمن السيبراني" إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في "الأمن السيبراني"
"وزارة التعليم وهيئة تقويم التدريب" شاركتا في إعداده

إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني "سايبر- التعليم"، المُعَد بالتعاون بين الهيئة ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويساهـم في بناء وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني؛ تتميز بأنها متوائمة مع الاحتياج الوطني في سوق العمل، وسد الفجوة في هذا المجال.

ويعد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني، دليلًا مرجعيًّا لتطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر ذات العلاقة.

ويضع هذا الإطار الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، التي تشمل الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه؛ لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، ودعم تخريج كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًّا في مجال الأمن السيبراني؛ بحيث تكون قادرة على المساهمة في إيجاد "فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار".

ويدعم هذا الإطار التوسع والتنوع في برامج الأمن السيبراني في الجامعات والكليات ، لسد الاحتياج الوطني للمتخصصين في هذا المجال.

وقد شارك في إعداد هذا الإطار خبراء ومختصون من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من الجامعات السعودية.

وجاء إعداده بعد دراسة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في هذا السياق، وبما يتوافق مع الاحتياج الوطني في هذا المجال. كما عقدت عدد من ورش العمل بحضور مختصين من جميع الجامعات والكليات السعودية للمشاركة في إعداد هذا الإطار وإبداء المرئيات بشأنه.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كانت قد أصدرت في وقت سابق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف" الذي يعنى بأعمال ووظائف الأمن السيبراني في المملكة، ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها، والمعارف والمهارات والقدرات المطلوبة لكل منها.الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية