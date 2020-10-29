أخبار عاجلة

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آلاف الوظائف و8 مليارات ريال.. هكذا تخطط لبرنامجها الفضائي

Print
آلاف الوظائف و8 مليارات ريال.. هكذا تخطط السعودية لبرنامجها الفضائي آلاف الوظائف و8 مليارات ريال.. هكذا تخطط لبرنامجها الفضائي
"سلطان بن سلمان": قطاع أساسي بالاقتصاد العالمي يلامس حياتنا.. نمضي قدماً

آلاف الوظائف و8 مليارات ريال.. هكذا تخطط السعودية لبرنامجها الفضائي

تخطط المملكة العربية لزيادة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لبرنامج الفضاء الخاص بها بحلول عام 2030 في إطار خطة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق الآلاف من فرص العمل للسعوديين.

وقال رئيس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "في الوقت الذي نعيش فيه، أصبح الفضاء قطاعاً اساسياً في الاقتصاد العالمي ويلامس كل جانب من جوانب حياتنا على الأرض"، متوقعاً أن تنمو اعمال الفضاء واقتصاد الفضاء لتصل إلى تريليونات الريالات و"نحن نمضي قدما والسعودية تمضي قدماً في هذا المجال".

وأضاف الامير سلطان، الذي ترأس الهيئة السعودية للسياحة والتراث لمدة 18 عاماً، أن المملكة تتطلع إلى أن تصبح لاعباً عالمياً في صناعة الفضاء مع تعزيز الآفاق لأجيال من السعوديين.

وأشار إلى أن المملكة تعتزم توقيع اتفاقيات مع وكالات دولية في الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والإمارات لتعزيز التعاون.الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية