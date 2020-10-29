آلاف الوظائف و8 مليارات ريال.. هكذا تخطط السعودية لبرنامجها الفضائي

★ ★ ★ ★ ★

"سلطان بن سلمان": قطاع أساسي بالاقتصاد العالمي يلامس حياتنا.. نمضي قدماً

تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لبرنامج الفضاء الخاص بها بحلول عام 2030 في إطار خطة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق الآلاف من فرص العمل للسعوديين.

وقال رئيس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "في الوقت الذي نعيش فيه، أصبح الفضاء قطاعاً اساسياً في الاقتصاد العالمي ويلامس كل جانب من جوانب حياتنا على الأرض"، متوقعاً أن تنمو اعمال الفضاء واقتصاد الفضاء لتصل إلى تريليونات الريالات و"نحن نمضي قدما والسعودية تمضي قدماً في هذا المجال".

وأضاف الامير سلطان، الذي ترأس الهيئة السعودية للسياحة والتراث لمدة 18 عاماً، أن المملكة تتطلع إلى أن تصبح لاعباً عالمياً في صناعة الفضاء مع تعزيز الآفاق لأجيال من السعوديين.

وأشار إلى أن المملكة تعتزم توقيع اتفاقيات مع وكالات دولية في الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والإمارات لتعزيز التعاون.الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز