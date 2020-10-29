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برئاسة "المطلق".. وفد وزارة "الموارد البشرية" يزور كليات عنيزة

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برئاسة "المطلق".. وفد وزارة "الموارد البشرية" يزور كليات عنيزة برئاسة "المطلق".. وفد وزارة "الموارد البشرية" يزور كليات عنيزة
لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسساتها المختلفة مع الكليات

برئاسة

قام وفد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، وعدد من مديري الإدارات، بزيارة لكليات عنيزة.

وكان في استقبال الوفد قيادات الكليات؛ يتقدمهم المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، ونائبه عدنان بن سعود اليحيى، وعمداء الكليات ومديري الإدارات؛ بهدف تأكيد دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسساتها المختلفة مع الكليات.

واستعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالرحمن الدغيشم مكونات الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ومجالات تفعيلها لدى القطاعات الثلاث العام والخاص وغير الربحي، وجهود الوزارة في هذا الجانب الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030، كما استعرض المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي الخطة الاستراتيجية للكليات بصفة عامة واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية على وجه الخصوص والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب.

وفي ختام الزيارة ثمّن المطلق الجهود التي تقوم بها الكليات في مجال المسؤولية الاجتماعية كعنصر أساسي في رسالتها.

وشكر المشرف العام، مدير فرع الوزارة على هذه الزيارة، والدور الفاعل الذي تقوم به الوزارة -ممثلة في الفرع في مسؤوليتها الاجتماعية- الذي توج بالإنجازات التي تحققت بالمنطقة عمومًا وعنيزة على وجه الخصوص.

وفي الختام أبرمت اتفاقات بالمسؤولية الاجتماعية في فرع الوزارة والكليات؛ تمهيدًا لتوقيع مذكرات تفاهم تخدم هذا الجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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