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ألمانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. أكثر من 16 ألفاً

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ألمانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. أكثر من 16 ألفاً ألمانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. أكثر من 16 ألفاً
"روبرت كوخ": 89 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الضحايا 10 آلاف و272 حالة

ألمانيا تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. أكثر من 16 ألفاً

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفاً و 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة.


وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن 481 ألفاً و 13 حالة.


وقال المعهد إنه "تم تسجيل 89 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و272 حالة".


ووفق "الألمانية" يأتي ارتفاع حالات الإصابة في الوقت الذي وافقت فيه الاتحادية وحكومات الولايات، الأربعاء، على فرض قيود واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر المقبل لاحتواء تفشي الفيروس.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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