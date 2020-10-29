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الراجحي يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين

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الراجحي يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين الراجحي يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين
تقدم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية بما يتناسب مع مكانة المملكة

الراجحي يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية "ضيوف مكة" لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين؛ بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك، إضافة إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام؛ حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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