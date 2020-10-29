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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق

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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق
مجهول أطلق النار عليهم في الثالثة فجرًا.. والضحية "فتى سوري"

قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهولًا قام بإطلاق النار من سيارة؛ مما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 آخرين بجروح في العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولًا أطلق -الثالثة فجرًا- النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة؛ مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".

وأضافت "سكاي نيوز" أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلّف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل؛ فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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