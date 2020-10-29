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اليوم "سهود ومهود".. "المسند": أول "مطرية" تبدأ الأحد وينبع تنافس عالميًّا

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قال: في انتظار نشوء الحالة.. "ضعيفة إلى متوسطة القوة وتستمر بضعة أيام"

اليوم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن حالة مطرية تبدأ بالمملكة يوم الأحد القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "الأحوال الجوية اليوم سهود ومهود، وفي انتظار نشوء حالة مطرية معتبرة، ضعيفة إلى متوسطة القوة، وهي الأولى في هذا الموسم، قد تبدأ يوم الأحد في الشمال الغربي، وتستمر لبضعة أيام.

وحول درجات الحرارة المسجلة حول العالم قال "المسند": "ما زالت #ينبع تنافس وتزاحم مواقع أسترالية في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي انتظار خروج كل المواقع في نصف الكرة الشمالي من القائمة قريبًا، لتكون القائمة حكرًا للمواقع في نصف الكرة الجنوبي.. هذا والله أعلم".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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