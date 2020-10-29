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"أمين مكة" يفتتح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف

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تكلفته الإجمالية 75 مليونًا و500 ألف ريال ويسهم في تحرير الحركة المرورية وإلغاء التقاطعات

افتتح قبل قليل، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص -بحضور مرور مكة- جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليونًا وخمسمائة ألف ريال في تحرير الحركة المرورية على محور مكة- جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه؛ حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75م.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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