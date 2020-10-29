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آخر إحصاءات كورونا.. عدد المصابين حول العالم يقترب من 44.5 مليونًا

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آخر إحصاءات كورونا.. عدد المصابين حول العالم يقترب من 44.5 مليونًا آخر إحصاءات كورونا.. عدد المصابين حول العالم يقترب من 44.5 مليونًا
فيما تجاوزت الوفيات المليون و174 ألف حالة.. والولايات المتحدة تتصدر

آخر إحصاءات كورونا.. عدد المصابين حول العالم يقترب من 44.5 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 44.5 مليونًا صباح اليوم الخميس.

وبحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 44 مليونًا و482 ألف حالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و174 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإيران وتشيلي.. بينما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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