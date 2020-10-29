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ختام جائزة "تأهيل التميز" بالرياض.. بصمات لـ"مساعي الخيرية النسائية"

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فيما ثمّنت "الدريهم" الجهود المبذولة بكل سخاء من إدارات "الموارد البشرية"

ختام جائزة

أقامت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، مراسم حفل ختام جائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الرابعة -مشروع "تأهيل التميز"- في مقر الجمعية الواقع في شرق الرياض.

وقد افتُتح الحفل بكلمة مستشارة شركة تأهيل التميز آلاء الجهيمان، وقدمت ورشة بعنوان "استدامة التميز"، أوضحت من خلالها أهمية الاستدامة للتميز المؤسسي.

وفي ختام الحفل، عبّرت رئيس مجلس الإدارة ليلى الدريهم، عن شكرها وامتنانها لكل الجهود المبذولة بكل سخاء من الإدارات المعنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبتلك الخطى المرسومة تَبَنّت الجمعية صناعة التميز وإدراجه في سلم أولوياتها؛ للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الجودة والإتقان والتميز؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والإسهامات الفريدة للمجتمع، وترك بصمات مميزة تشهد للنجاح على أرض الواقع، فمعرفة جوانب القوة وتعزيزها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين؛ هو منبع التميز الجلي الذي تولي له الجمعية الكثير من الاهتمام؛ وذلك بتحديد الفجوات التي قد تؤثر سلبًا في إنتاجية الجمعية وتحقيق أهدافها وفق رؤيتها ورسالتها.

يُذكر أن جمعية "مساعي" النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.

ختام جائزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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