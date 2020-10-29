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أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 07:36 صباحاً
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
احتجاج عارية أمام سفارة بولندا في كييف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 29 أكتوبر 2020 09:11 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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