أخبار عاجلة

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

Print
بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

شبكة عيون الإخبارية