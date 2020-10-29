بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة
بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن
قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني عسير" من السيطرة على حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
الدفاع المدني