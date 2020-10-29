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"الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية
سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ فيما تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 35كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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