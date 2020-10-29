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في جولة "رئاسة العشرين" .. الرائد يبحث عن الصدارة أمام الباطن والإثارة تجمع القادسية والتعاون

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في جولة "رئاسة العشرين" .. الرائد يبحث عن الصدارة أمام الباطن والإثارة تجمع القادسية والتعاون في جولة "رئاسة العشرين" .. الرائد يبحث عن الصدارة أمام الباطن والإثارة تجمع القادسية والتعاون
في افتتاح الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

في جولة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، حيث يستضيف الباطن نظيره الرائد على ملعب نادي الباطن عند 5:50 مساءً، ويسعى الباطن إلى تعويض خسارته في الجولتين الأولى والثانية، في المقابل يسعى الرائد إلى مواصلة النتائج والمستويات الإيجابية وخطف نقاط المباراة، حيث يحتل الرائد المركز الثالث بـ 4 نقاط.
وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي القادسية والتعاون عند 7:50 مساءً، ويملك القادسية في رصيده 3 نقاط في المركز التاسع، فيما يحل التعاون سابعًا بأربع نقاط.


وتستكمل مباريات الجولة الجمعة بلقاءين يجمع الأول الوحدة مع الفيصلي في مكة المكرمة، ويلاقي العين نظيره الفتح في الباحة، فيما يلعب السبت الهلال مع ضمك في الرياض، وأبها مع الاتفاق في أبها، ويتواجه الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمباراة واحدة تجمع الشباب والنصر في الرياض .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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