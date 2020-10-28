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وقار وأناقة.. سلوى محمد بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

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وقار وأناقة.. سلوى محمد بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة وقار وأناقة.. سلوى محمد بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

مصراوي Masrawy

10:57 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كتبت – نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة سلوى محمد علي بمهرجان الجونة في اليوم السادس بالدورة الرابعة على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة.

ارتدت سلوى فستاناً قصيرا باللون الكحلي، كت، مزيناً بورد بيج، ونسقت معه كوليه لولي بسيط.

واعتمدت سلوى تصفية شعر بسيطة واكتفت بجمعه للوراء، واعتمدت مكياجا هادئا بخلاف أحمر الشفاه اختارته فاقع.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

سلوي محمد علي 2

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