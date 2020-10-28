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أشار إلى أن انحسار أعداد المصابين بكورونا مؤشر جيد

أوضح عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن 70 % من أطباء الأسنان في السعودية من جنسية عربية محددة، مؤكدًا أن أطباء الأسنان السعوديين العاطلين تائهون بين 3 وزارات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن انحسار أعداد المصابين بكورونا مؤشر جيد، لكن يجب ألا نتراخى في الإجراءات الاحترازية، وأن نصبر قليلاً حتى نتمتع طويلاً.

كما أكد "العرفج" أن هيئة التخصصات الطبية إدارة واسعة، ومن المهم أن تكون هناك إدارة خاصة بطب الأسنان؛ لأن القطاع أصبح وجهة سياحية.

مضيفًا بالقول: "المريض يعاني طول المواعيد في عيادات الأسنان الحكومية، أما عيادات الأسنان الخاصة فتعاني غياب الرقابة؛ ما أدى لتفاوت الأسعار، كما أصبحت حقل تجارب في الناس؛ الطبيب المبتدئ يتعلم على ضرسك وضرسي".

وفي فقرة "سيرة وتر" فقد روى الأستاذ "طارق الشامخ" لـ"يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "يا طيب القلب وينك" للفنان الكبير ‫"عبدالمجيد عبدالله" وألحان الموسيقار ‫"ممدوح سيف".