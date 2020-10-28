أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" بعسير يضع محطة "المقضى" و20 صهريجاً تحت تصرف "الدفاع المدني"

Print
لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن

بادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، بفتح محطة المقضى للمياه لتكون تحت تصرف الدفاع المدني, وذلك لمواجهة الحريق الذي نشب في جبال قرية العزيزة بشعف آل ويمن، كما تم تجهيز ٢٠ صهريجاً لاستخدامها من قبل الدفاع المدني الموجود بالموقع.

وتفصيلاً، أكد ذلك كل من المهندس عبدالله الويمني، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, والمهندس محمد الحيدان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.

ويتواجد فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً بالموقع في مقدمتهم مدير عام الفرع المهندس الويمني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تتولى فرق الدفاع المدني محاولة إطفاء الحريق في أسرع وقت ممكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!

شبكة عيون الإخبارية