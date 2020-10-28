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الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف بـ6 طائرات مفخخة

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الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف السعودية بـ6 طائرات مفخخة الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف بـ6 طائرات مفخخة
أكدت أن ذلك يعتبر تصعيداً خطيراً.. وجددت تضامنها الكامل مع المملكة

الإمارات تدين محاولة

أعربت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيداً خطيراً، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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