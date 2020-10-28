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سوريا.. الجيش الروسي يقصف جرابلس بصاروخين باليستيين

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سوريا.. الجيش الروسي يقصف جرابلس بصاروخين باليستيين سوريا.. الجيش الروسي يقصف جرابلس بصاروخين باليستيين

جي بي سي نيوز :- أطلقت سفن روسية قبالة سواحل محافظة اللاذقية السورية، الجمعة، صاروخين باليستيين على سوق للمحروقات بمدينة جرابلس في منطقة عملية "درع الفرات".

وأفادت مصادر عسكرية معارضة، أن صاروخين باليستيين استهدفا مساء الجمعة، سوق المحروقات في قرية "الكوسا"، جنوبي جرابلس (شمال).

وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وفقا للحصيلة الأولية.

وأوضحت أن الصاروخين انطلقا من الأسطول الروسي المتمركز في مدينة اللاذقية، غربي البلاد.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تواصل العمل على إخماد الحرائق المندلعة نتيجة القصف.

وكان الجيش التركي قد طهر عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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