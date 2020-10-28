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120  دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة

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120  دقيقة تجهز الشباب لمواجهة النصر.. والعابد جاهز للمواجهة

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد ( القادم من نادي الهلال ) جاهزيته لمشاركة فريقه الجديد أمام النصر في ختام الجولة الثالثة "رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد أجرى مراناً مساء اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني "بيدرو "، حيث تم توزيع اللاعبين إلى 3 مجموعات لتطبيق الجمل الفنية لمدة ساعتين، من أجل رفع مستوى اللياقة.


الجدير بالذكر أن الشباب يواجه النصر وهو في المركز الخامس بـ4 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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