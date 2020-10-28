حلاوة المولد صنعها المصريون لسبب عجيب!! ... وما حكم الشرع فيها ؟

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في يوم 12 ربيع الاول من كل عام هجري يحتفل المصريون والمسلمون بالمولد النبوي الشريف، وارتبط المولد النبوي الشريف عند المصريين علي مر العصور المختلفه بحلاوة المولد وعروسة المولد والحصان، وتلك العادات المتوارثه باقية إلى وقتنا هدا.

معظمنا لايعرف أن حلاوة المولد وعروسة المولد والحصان أول ظهور لهم كان في عهد الدوله الفاطمية، وتعد الدولة الفاطمية أول من احتفلت بالمولد النبوي الشريف، واشتهرت الدولة الفاطمية أيضا باهتمامها بالكثير من المناسبات الدينيه والاحتفالات، وارتبطت الاحتفالات لديهم بالطعام والشراب في المولد النبوي الشريف، وأيضًا في كثير من الاحتفالات الاسلاميه التي اشتهرت بها الدولة الفاطمية مثل يوم عاشوراء، رأس السنة الهجرية، ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رمضان، عيد الفطر المبارك، عيد الأضحي المبارك...إلخ



أصل صناعة حلوى المولد

وترجع بداية صناعة حلاوة المولد في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله خرجت معه أحب زوجاته إليه في يوم المولد النبوي الشري ، وكانت ترتدي فستان أبيض وعلي رأسها تاج يسمي تاج الياسمين، فانبهر الصناع بجمالها وقاموا بصناعة الحلوى علي شكل الأميرة، وأيضًا قاموا بصنع الحصان الحلوي علي شكل الحاكم بأمر الله وهو يركب فوق حصانه.



حكم الشرع فيها

أما مايثار حول الفتاوى المضلله ببدعية وحرمة حلاوة المولد، أوضح الداعية الاسلامي الشيخ أحمد ترك أن احتفالات المولد النبوي الشريف، التي اعتاد المصريون عليها هي من العادات المباحه شرعا ولا بأس بها، حيث أن المباح هو الذي لم يرد فيه نصا شرعيا مثل بقية العادات التي يفعلها الانسان في حياته اليوميه.

وأضاف ترك أن الشعب المصري يرتبط عاطفيا بمحبة سيدنا رسول الله لذا جعل لمولده احتفالا ارتبط لدي المصريين بالحلوي التي هي بمثابة الفرحه والبهجة احتفاء بمولده صلي الله عليه وسلم .