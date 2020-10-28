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الجمعيات الخيرية بسراة عبيدة تدعم الطلاب المحتاجين بـ 200 جهاز لوحي

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الجمعيات الخيرية بسراة عبيدة تدعم الطلاب المحتاجين بـ 200 جهاز لوحي الجمعيات الخيرية بسراة عبيدة تدعم الطلاب المحتاجين بـ 200 جهاز لوحي
"العلكمي": تُسهم في تأمين متطلبات التعليم عن بعد  و"منصة مدرستي"

الجمعيات الخيرية بسراة عبيدة تدعم الطلاب المحتاجين بـ 200 جهاز لوحي

أثمرت الشراكات المجتمعية التي أبرمتها إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مع عددٍ من الجمعيات الخيرية بمنطقة عسير، عن تأمين ما يُقارب من 200 جهاز لوحي، سيتم صرفها للطلاب والطالبات المستفيدين للمساهمة في تأمين متطلبات التعليم عن بعد، وتسهيل التعامل مع منصة مدرستي.

واستقبل مدير التعليم بالمحافظة د. حسن العلكمي اليوم بمكتبه الأمين العام لـ "جمعية وقف الوالدين محمد أبوملحة والذي سلّمه 35 جهازًا لوحيًا كدفعة أولى تتبعها دفعات لاحقة وذلك تفعيلاً للشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية، ومساهمة منهم في تذليل معوقات عملية التعليم عن بعد، وتوفير احتياجات بعض الطلبة والطالبات لاستمرار رحلتهم التعليمية عبر منصة مدرستي، والاستفادة المثلى للدور الاجتماعي والوطني للجمعيات، التي تستهدف بخدماتها فئات المجتمع المستحقة للخدمات الخيرية.

فيما قدّم "العلكمي" شكره وتقديره للأمين العام للجمعية ولكل من أسهم في هذه الشراكة الهادفة، التي تخدم الميدان التعليمي، وتحقق مكتسبات التكامل مع القطاع الخيري والخاص، وبما يُسهم في دعم البيئة التعليمية، ورفع مستوى المحتوى العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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