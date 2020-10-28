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استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ

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استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ
يستمر لمدة شهر ويشمل المطاعم والمسارح

استفحال

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا ستفرض إغلاقًا طارئًا لمدة شهر، يشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح لعكس الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد بإغراق المستشفيات.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابة قد ولّد دعمًا سياسيًا وعامًا كافيًا لتدابير صارمة جديدة لتقليل الاتصالات الاجتماعية وقمع تفشي المرض، وفقًا لـ "رويترز".

وابتداءً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى.

وسيُسمح بإقامة الأحداث الرياضية الاحترافية فقط دون جمهور، وسيُطلب من الأشخاص عدم السفر لأسباب خاصة وغير أساسية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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