"شرطة الشرقية" تطيح بـ9 مقيمين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين

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ضُبط بحوزتهم 37557 شريحة و155 جوالاً وأجهزة لابتوب.. وأُحيلوا للنيابة العامة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم واحد من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ لتورُّطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكرًا لتنفيذ جرائمهم.

وأوضح أنه ضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.