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"البيئة" تنظم ورشة عمل حول الزراعة المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي

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تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل باستخدام نظم الإنتاج الزراعي الحديث

نظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة جدة، ورشة عمل بعنوان "الزراعة المائية أهميتها وفوائدها"، وذلك بحضور عدد من المزارعين والمهتمين والمستثمرين.

وتفصيلًا: يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تحقيق الوزارة لأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن المائي والغذائي من خلال تأهيل المزارع المائية في مختلف المناطق بالمنطقة بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية باستخدام نظم الإنتاج الزراعي الحديثة مثل تقنيات الزراعة المائية.

وفي البداية رحب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله، بالحضور في مزرعة يزين رانش بالغولاء، وبين أهمية التوعية الإرشادية للمزارعين.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربي للأمن المائي والغذائي وعضو مؤسس بالمجلس الاستشاري للمشاريع القومية والإستراتيجية بجامعة عين شمس: إن الزراعة المائية تميّزت بتغلّبها على المشاكل التي واجهت الزراعة التقليدية، والمُتمثّلة في نقص المصادر المائية، وعدم توفّر مساحات زراعية كافية بهدف "إنتاج كميات أكبر من الغذاء، في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه".

وبدوره أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن الزراعة المائية زراعة صديقة للبيئة بدرجة عالية، فلا داعي عند اتباعها لاستخدام المبيدات الحشرية، أو مبيدات الأعشاب؛ حيثُ تحافظ على البيئة، مع إمكانية إنتاج المحصول الواحد أكثر من مرة خلال العام الواحد، ورفع مستوى الإنتاجية بحسب الرغبة.

وفي ختام الورشة تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة التي أثرت جوانب اللقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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